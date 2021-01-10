Herkes aşılanırsa maske takılmayacak mı? | Pek çok ülkede aşılama çalışmaları sürüyor. Ülkemizde ise aşılar testlerden geçiyor ve önümüzdeki günlerde uygulama başlayacak. Vatandaşlar ne zaman eskiye dönüleceğini araştırıyor. Peki, koronavirüs ne zaman biter?

Maske takma yasağı ne zaman kalkar? | Koronavirüs ne zaman biter?

Uzmanlar salgının sona ermesi için toplumların yüzde 60’ı ile yüzde 70’inini mutlaka aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ancak aşı olduktan sonra da bireylerin maske takmaya devam etmesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılama istenilen düzeyde olur ve tedbirlere uyulmaya devam edilirse yaz aylarında biraz rahatlamanın mümkün olacağını belirtti.

Prof. Dr. Ateş Kara, “Aşı, elimizde yeni ve çok etkili bir silahımız. Özellikle kayıp yaşama ihtimalimiz olan yaş ve risk gruplarını erken dönemde aşılayabilirsek kısıtlamalarda da bir miktar rahatlamamızı sağlarız. Toplumda maske takanların oranı yüzde 95’lere ulaşırsa, maskesiz kişi eğer 100 kişiden sadece 1-2 kişiye inebiliyorsa o zaman ‘evet, bizim artık kısıtlama yapmamıza gerek yok, zaten bireysel olarak aldığımız önlemler etkin ve yeterli’ deriz” dedi.

Kara, “Aşı oranımız yüksek olursa, toplum içerisinde aşı uygulamamız özellikle riski olduğunu düşündüğümüz grup içerisinde yüzde 100'ü sağlayabilirse, aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir tereddüt yaşamazsa o zaman işte bu biraz daha erken olur. Aşılar zamanında gelip, zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz” diye konuştu.