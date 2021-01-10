  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Maske takma yasağı ne zaman kalkar? | Koronavirüs ne zaman biter?
Sağlık

Maske takma yasağı ne zaman kalkar? | Koronavirüs ne zaman biter?

Yeni normalleşme ne zaman başlar? | Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele içerisinde. Vatandaşlar ne zaman salgının biteceğini, eski normallere ne zaman dönüleceğini araştırıyor. Peki, maske ne zaman kullanılmaz? | Ne zaman maske takma zorunluluğu biter? | Hayat ne zaman eskiye döner?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 22:56:00 -
Maske takma yasağı ne zaman kalkar? | Koronavirüs ne zaman biter?

Herkes aşılanırsa maske takılmayacak mı? | Pek çok ülkede aşılama çalışmaları sürüyor. Ülkemizde ise aşılar testlerden geçiyor ve önümüzdeki günlerde uygulama başlayacak. Vatandaşlar ne zaman eskiye dönüleceğini araştırıyor. Peki, koronavirüs ne zaman biter?

Maske takma yasağı ne zaman kalkar? | Koronavirüs ne zaman biter?

Uzmanlar salgının sona ermesi için toplumların yüzde 60’ı ile yüzde 70’inini mutlaka aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ancak aşı olduktan sonra da bireylerin maske takmaya devam etmesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılama istenilen düzeyde olur ve tedbirlere uyulmaya devam edilirse yaz aylarında biraz rahatlamanın mümkün olacağını belirtti.

Prof. Dr. Ateş Kara, “Aşı, elimizde yeni ve çok etkili bir silahımız. Özellikle kayıp yaşama ihtimalimiz olan yaş ve risk gruplarını erken dönemde aşılayabilirsek kısıtlamalarda da bir miktar rahatlamamızı sağlarız. Toplumda maske takanların oranı yüzde 95’lere ulaşırsa, maskesiz kişi eğer 100 kişiden sadece 1-2 kişiye inebiliyorsa o zaman ‘evet, bizim artık kısıtlama yapmamıza gerek yok, zaten bireysel olarak aldığımız önlemler etkin ve yeterli’ deriz” dedi.

Kara, “Aşı oranımız yüksek olursa, toplum içerisinde aşı uygulamamız özellikle riski olduğunu düşündüğümüz grup içerisinde yüzde 100'ü sağlayabilirse, aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir tereddüt yaşamazsa o zaman işte bu biraz daha erken olur. Aşılar zamanında gelip, zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz” diye konuştu.

Güncel koronavirüs tablosu | 10 Ocak kaç koronavirüs hastası var?
Güncel koronavirüs tablosu | 10 Ocak kaç koronavirüs hastası var?

Sağlık

Güncel koronavirüs tablosu | 10 Ocak kaç koronavirüs hastası var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı!
Dünya

Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı! "Bizi bırakıp Türkiye'ye yöneliyor"

Yunan basını, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyareti sırasında ASELSAN'a yaptığı ziyareti hazmedemedi.
Süper Lig takımında flaş istifa! Teknik direktör görevi bıraktı
Spor

Süper Lig takımında flaş istifa! Teknik direktör görevi bıraktı

Göztepe teknik direktör İlhan Palut görevini bıraktı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun istifayı kabul ettiği belirtildi..
Pakistan’da patlama
Dünya

Pakistan’da patlama

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çarşı içerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay