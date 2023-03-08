Mashadov’u rahmetle anıyoruz

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Rusya’ya ve kendi içindeki alçaklara karşı destansı bir mücadele veren Çeçenistan eski Başbakanı Aslan Mashadov’u rahmet ve dualarla anıyoruz. 18 yıl önce Rusya’nın düzenlediği bir suikastla Hakk’a yürüyen Mashadov, şehitler kervanına katılmıştı.

Stalin döneminde Orta Asya’ya sürülen Çeçen bir ailenin çocuğu olarak 1951 yılında Kazakistan’da doğan ve altı yaşındayken Çeçenistan’a dönen Mashadov, ömrü boyunca Kafkasya ve Çeçen toplumunda İslam’ın geleceği için mücadele yürüttü. Müslüman Çeçenistan’ın bağımsızlığını her şeyden önde gören Mashadov, Cahar Dudayev döneminde Çeçenistan Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 1997 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 63’ünü alarak Çeçenistan Devlet Başkanlığına seçilen Mashadov, bağımsızlık mücadelesini savaşlarda ön saflara çıkarak göstermişti.

Çeçen halkının ve Müslümanların gönlünde sarsılmaz bir yer edinen ve destanlaşan bir mücahid olmayı başaran Mashadov, 8 Mart 2005 tarihinde, Rus özel birlikleri Spetsnaz komandolarının Tolstoy-Yurt kasabasına düzenlediği bir saldırıda diğer Çeçen komutanlarıyla birlikte şehid

edildi.

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