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Gündem Putin’den çok önemli Türkiye açıklaması Gaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek
Gündem

Putin’den çok önemli Türkiye açıklaması Gaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek

Gazeteci Nevşin Mengü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasına ilişkin olarak, "Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için maşallah AKP il başkanı gibi çalışıyor" yorumunu yapmıştı. Bu haberi duyunca neler söyleneceği merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 17:33:00 - 2022-12-15 17:36:34
Putin’den çok önemli Türkiye açıklaması Gaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek

Putin'den flaş Türkiye açıklaması: Gelecek aylarda kurulabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" sözlerine yer verdi. Putin ayrıca Türkiye'deki merkezde doğal gazın fiyatının belli olacağını ifade etti.

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" sözlerine yer verdi.

DOĞAL GAZ FİYATI TÜRKİYE'DE BELİRLENECEK

Ayrıca Putin "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" ifadelerinde de bulundu.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Rusya'nın Batı yaptırımlarıyla mücadele etmek için gaz akışını doğu komşularına kaydırmak da dahil olmak üzere yeni ortaklarla ticari iş birliğini genişleteceğini söyleyen Putin, "Rusya'nın Batı'nın kendisini ekonomik olarak izole etme çabalarını engellemek için Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki ortaklarıyla ekonomik ilişkilerini geliştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"KENDİ KENDİNE TECRİT YOLUNU TUTMAYACAĞIZ"

Ayrıca Putin, "Lojistik ve finans alanındaki kısıtlamaları kaldıracağız. Batılı ülkelerin yaptırımlar getirerek Rusya'yı dünya kalkınmasının çeperine itmeye çalıştığını hatırlatmama izin verin. Ama asla kendi kendine tecrit yolunu tutmayacağız" dedi.

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