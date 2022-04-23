Masadan kaldırmayı unuttular! Kılıçdaroğlu bu kez fena yakalandı

Ramazan ayı boyunca iftardan iftara giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları ağırladığı makam odasındaki masasında yarım bıraktığı çayı gözlerden kaçmadı.

Bugün sabah saatlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen resmi törenlerin ardından parti genel başkanları genel merkezlerine giderek çocukları ağırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen kalabalık bir çocuk kafilesini kabul etti.

Ziyaretine gelen çocuklara Nutuk dağıttı

Son günlerde elektrik faturası provokasyonu ile gündemden düşmeyen Kılıçdaroğlu da, makam odasına gelen çocuklarla ilgilenip hediyeler dağıttı. Her fırsatta Atatürk maskesine sığınan Kılıçdaroğlu, çocuklara Nutuk dağıtarak yine istismar yaptı.

CHP lideri, o anlara ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından, "Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan Ne güzelsiniz Türkiye’nin evlatları." notuyla paylaştı.

Masasındaki çay bardağını unuttu

Kılıçdaroğu'nun çocuklara hediyelerini dağıtırken çekilen fotoğraflardan birinde ise bir detay dikkat çekti. Ramazan ayı boyunca muhafazakar kesimin oyuna talip olmak amacıyla 'oruçlu' izlenimi veren Kılıçdaroğlu bu kez masasındaki çay bardağını unuttu.

Sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmaya detay, eleştiri yağmuruna tutuldu.