Masada büyük kriz! Babacan'ı ikna edemediler

‘Millet İttifakı’nda ittifak içinde ittifak formülü üzerine çalışan üç partinin “tek liste” görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Ancak Millet İttifakı’ndaki altı partinin liste işbirliği modellerini masaya yatırdığı toplantılar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında süren üçlü görüşmede seçime tek liste ve tek amblem altında girme konusunda yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Üç partinin tek bir çatı altında seçime girmesinin mümkün gözükmediği belirtiliyor. Üç partinin bazı illerde işbiriği yapacağı ifade ediliyor.

DEVA Karşı çıkıyor

Üç partinin Saadet Partisi altında seçime girmesi formülüne karşı çıkan DEVA Partili kurmaylar, “Üçlü olarak bir ayrıma, böyle kategorize edilmiş bir ayrıma DEVA Partisi olarak çok sıcak bakmadığımızı söylüyoruz. Bazı illerde işbirliği yapacağız, ama bir bütün olarak komple üçümüz başka bir amblem altında seçimlere girmeyeceğimizi ifade ettik. Saadet’in amblemi altında bir liste çıkarılması söz konusu değil” değerlendirmesini yaptı.

Üç partinin tek çatı altında liste çıkarmasının şu an itibarıyla söz konusu olmadığını ifade eden kurmaylar, “81 ilin 81’inde de sadece üçümüz olarak değil, belirli illerde yine diğer Altılı Masa’nın paydaşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle tabii ki olabilir” görüşünü dile getiriyor.

İşbirliği yapılacak

Millet İttifakı’ndaki altı parti arasında süren “liste” trafiğinde ise işbirliğinin boyutu belirlendi. Millet İttifakı kulislerine göre, genelde dört milletvekilinin altında olan illerde işbirliği daha yoğun olarak devam ediyor. Altı parti arasındaki işbirliği daha çok bu illerde olacak. Kurmaylar, 4’ün altındaki milletvekili çıkarılan yerlerin hepsinin şu an itibarıyla masada konuşulduğunu ifade ediyor.

Netleşen iller

Altı siyasi partinin tamamının işbirliği yapacağı yerlerin sayısının 17-18, iki ya da üç parti arasında yapılacak işbirliğinde bu sayının 30-35’i bulacağı ifade ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre; işbirliği modellerine giren iller arasında Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Iğdır’ın netleştiği belirtiliyor. Kurmaylar, altı parti arasında “liste” konusunda her gün görüşmelerin devam ettiğini, bazı illerde işbirliği yapıldığını dile getirdi.

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Yeni bir kriz çıkabilir

Milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapılan CHP listelerinde Saadet, DEVA ve Gelecek partileri de olacak.

Ortak adaylığı kesinleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'ye 2, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerine ise 3 milletvekili vermeyi planladığı konuşuluyor.

Babacan tepki gösterdi

Karamollaoğlu'nun ortak liste önerisini kabul etmeyen Ali Babacan'ın, Kılıçdaroğlu'nun teklifini de reddettiği, "Bize 20 milletvekilliği sözü verildi, şimdi 3 milletvekilliği öneriliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dediği ifade ediliyor.

Öte yandan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'nun Babacan'ı ikna etmeye çalıştığı ancak DEVA Partisi liderinin geri adım atmadığı da kulislerde konuşuluyor.

"Adam bizi sattı"

Babacan'ın tepkisinden sonra DEVA'ya 4-5 milletvekili olabileceği konuşulurken, Babacan'ın kurmaylarının Kılıçdaroğlu için, "Adam bizi sattı" dedikleri belirtiliyor.

Milletvekili listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. Eğer anlaşma sağlanamazsa Millet İttifakı, Akşener'in masadan kalkmasına benzer bir krizle karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: Haber 7