Masa tenisinde Avrupa Şampiyonası heyecanı

ANKARA (AA) - Avrupa Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası, 3 Eylül'de Fransa'da başlayacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre, Nantes kentindeki şampiyona 8 Eylül Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Şampiyona gruplarında Erkek Milli Takımı, H Grubu'nda Yunanistan ve Portekiz, Kadın Milli Takımı ise F Grubu'nda İsveç ve Polonya ile liderlik için mücadele edecek.

Erkeklerde milli takım İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Ziver Gündüz ve Zihni Batuhan Şahin'den oluşurken, kadınlarda ise Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Gülpembe Özkaya ve Ece Haraç milli takımda forma giyecek.





- Grup liderleri bir üst tura çıkacak





Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlarda 24 takım, üçerli 8 grupta mücadele edecek.

Grup maçlarını ilk sırada tamamlayacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finallerden itibaren eleme sistemine geçilecek şampiyonada final müsabakaları ise 8 Eylül Pazar günü oynanacak.







