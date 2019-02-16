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Masa Tenisi, Hentbol ve Satranç İl birincilikleri sona erdi

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen, okul sporları faaliyet programında yer alan Satranç, Masa Tenisi ve Hentbol İl birincilikleri sona erdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
Masa Tenisi, Hentbol ve Satranç İl birincilikleri sona erdi

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen, okul sporları faaliyet programında yer alan Satranç, Masa Tenisi ve Hentbol İl birincilikleri sona erdi.


Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları, Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Hentbol Müsabakaları ve Gençler-Yıldız Kızlar ve Gençler-Yıldız Erkekler Satranç Müsabakaları sona erdi.


2 bin 500 kişilik spor salonunda ve Gençlik Merkezi spor salonunda düzenlenen müsabakalar sonunda dereceye okul takımlarının kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, okul sporları üyeleri ve okul öğretmenleri tarafından takdim edildi.


Masa Tenisi sonuçları şöyle oluştu;


Kızlar


1.Doğubayazıt Hasan Çoktin Ortaokulu/ 2.Çukuralan Ortaokulu/ 3. İ.M.K.B Gazi Ortaokulu/ 4.Ertuğrul Gazi Ortaokulu


Erkekler


1. Ertuğrul Gazi Ortaokulu/2.Doğubayazıt Kemal Paşa Ortaokulu/3.Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu/4.Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu


Hentbol sonuçları


Kızlar


1.Tezeren 4.Boğaziçi Ortaokulu /2. Doğubayazıt Karabulak Ortaokulu /3. İ.M.K.B Gazi Ortaokulu /4.Tutak Sultan Alpaslan Ortaokulu


Erkekler


1. Doğubayazıt Karabulak Ortaokulu /2. İ.M.K.B Gazi Ortaokulu /3.Piri Reis Ortaokulu/4.Tutak Sultan Alpaslan Ortaokulu


Satranç sonuçları


Lise Karma


1.Şemsi Türkmen Lisesi- 2.Naci Gökçe Lisesi- 3.15 Temmuz Lisesi-4.Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi


Kızlar


1.Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi 2.Naci Gökçe Lisesi 3.Doğubayazıt Mesleki ve Teknik Lisesi 4.Tutak Mesleki Teknik Lisesi

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
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