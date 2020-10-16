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Gündem Maruf: Sincar, yasa dışı gruplar tarafından idare ediliyor
Gündem

Maruf: Sincar, yasa dışı gruplar tarafından idare ediliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Sincar'ın yasa dışı gruplar tarafından idare edildiğini belirterek, "Bu durum Ezidi halkı tarafından kabul edilmiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:33:00 -
Maruf: Sincar, yasa dışı gruplar tarafından idare ediliyor

Bakan Maruf, yaptığı açıklamada, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim'de imzalanan ve terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı öngören anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbil ile Bağdat arasında yapılan Sincar anlaşmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Maruf, "Sincar anlaşması, Bağdat-Erbil ilişkilerini de olumlu etkileyecek. Bu bölgede olan Ezidiler, Türkmenler, Hristiyanlar ve diğer etnik grupların sorumluluğu Irak hükümetindedir" diye konuştu.

Bölgede normalleşme gerçekleşip yerel halktan idare kurulduktan sonra yasa dışı grupların da mutlaka çekilmesi gerektiğine işaret eden Türkmen Bakan, "Sincar'dan zorunlu olarak göç etmiş Ezidilerin evlerine geri dönmelerini bölgedeki yasa dışı gruplar engelliyor. Bu anlaşma, Ezidilerin evlerine geri dönmelerindeki engelleri ortadan kaldıracak" şeklinde konuştu.

Türkmenlere verilen söz tutulmadı

Maruf, Irak'taki Türkmenlerin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkmenlerin Irak'ın önemli bir unsuru olduğunu belirten Maruf, Irak Anayasası'na göre ülkenin üçüncü, IKBY'nin ise ikinci ana unsurunu oluşturduğunu vurguladı.

Maruf, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkmenler, siyasi haklarını her zaman barışçıl bir şekilde ve diyalog yoluyla korumaya çalıştı. Irak'ta kurulan yeni kabinede bizlere verilen Türkmen bakan sözü maalesef uzun süredir gerçekleştirilmedi."

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