İzleyiciler Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı saatlerde tarihi karakterler hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bu hafta dizide ismi geçen karakterlerden birisi Moğol Geyhatu oldu. Moğol Geyhatu Han karakterini oynayacan oyuncu Maruf Otajanov nerelidir?

Maruf Otajonov nerelidir?

Kuruluş Osman dizisine İlhanlı Hükümdarı rolüyle dahil olan Maruf Otajonov’un kim olduğunu, nereli olduğu, daha önce hangi yapımlarda yer aldığın merak ediliyor.

Maruf Otajonov 1961 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dünyaya geldi. Taşkent Tiyatro Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Maruf Otajonov ayrıca Moskova Yüksek Yönetmenlik Kursu eğitimi almıştır. Deneyimli oyuncu ülkesi Özbekistan'ın yanı sıra İran ve Rusya'da da pek çok dizi ve filmde dol almıştır.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterler

Burak Özçivit 1- (Osman Bey), Ertuğrul Gazi’nin en küçük oğlu.

Nurettin Sönmez 1- (Bamsı Beyrek), Osman Gazi’ye destek verir.

Ragıp Savaş 1- (Dündar Bey), Osman Gazi’nin amcası.

Emre Basalak 1- (Gündüz Bey), Osman Gazi'nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu.

Özge Törer 1- (Rabi'a Bala Hatun), Şeyh Edebalı'nın kızı.

Buse Arslan Akdeniz 1- (Aygül Hatun), Dündar Bey’in kızı.

Aslıhan Karalar 1- (Burçin Hatun), Bamsı’nın gelini.

Açelya Özcan 1- (Ayşe Hatun), Gündüz Bey’in eşi.

Yiğit Uçan 1- (Boran Alp), Osman Bey’in alpi

Emel Dede 1- (Gonca Hatun), Bala Hatun’un arkadaşı.

Ali Sinan Demir 1- (Dursun Fakıh), Şeyh Edebalı’nın müridi.

Ömer Ağan 1- (Saltuk Alp), Dündar Bey’in alpi.

Seda Yıldız 2- (Şeyh Edebali), Ahilik teşkilatının lideri.

Ahmet Kılıç 2- (Zülfikar Derviş), Şeyh Edebalı'nın müridi

Didem Balçın 6- (Selcan Hatun), Osman Gazi’nin yengesi.

Selin Deveci 6- (Aybüke Hatun), Selcan Hatun’un hizmetçisi.

Celal Al 6- (Abdurrahman Gazi), Ertuğrul Gazi’nin alpi.

Burak Çelik 10- (Kongar/Göktuğ), Eski Moğol komutanı. Konur'un kardeşi. Osman Gazi'nin alpi.

Çağrı Şensoy 10- (Cerkutay), Moğol komutanı.

Atilla Güzel 13- (Ayaz Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Tolga Akkaya 13- (Dumrul Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Mete Deran 19- (Çetin Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Sezgin Erdemir 19- (Sungurtekin Bey), Osman Gazi’nin amcası.

Çağkan Çulha 19- (Bahadır), Dündar Bey'in oğlu.

Yeşim Ceren Bozoğlu 24- (Hazal Hatun), Dündar Bey'in eşi.

Erkan Avcı 28- (Aya Nikola), Inegöl Kalesi tekfuru.

Seçkin Özdemir 28- (Flatyos), Aya Nikola’nin yardımcısı.

Ahmet Yenilmez 28- (Demirci Davut), Kayı Obası'nın demircisi.

Emin Gürsoy 28- (Kumral Abdal), Ertuğrul Gazı’nin sancaktarı, ve şeyh Edebalı’nin müridi.

Bahtiyar Engin 28- (Çömlekçi Idris), 28- Kayı Obası'nın çömlekçisi.

Tamer Yiğit 28- (Ertuğrul Gazi), Osman Bey'in babası.

Cüneyt Arkın 28- (Aksakallılar Lideri), Osman Bey'in yoldaşı.

Gökmen Bayraktar 28- (Kuzgun Alp), Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın yaveri

Kanbolat Görkem Arslan 29- (Saru Batu Savcı Bey), Osman Gazi’nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi’nin ortancı oğlu.

Seray Kaya 29- (Lena Hatun) Savcı Bey’in eşi.

Umut Karadağ 29- (Muzaffereddin Yavlak Arslan) Çobanoğulları Obasının beyi. Hazal Hatun’un ağabeyi.

Maruf Otajonov 30- (Geyhatu Han), Moğol Valisi, İlhanlı Hükümdarı

Bitirilen karakterler

Hâzım Körmükçü 28 (Tekfur Alexis), Eski İnegöl Tekfuru. Aya Nikola tarafından öldürüldü.

Ayşen Gürler 1-27 (Helen), Sofia'nın yardımcısı. Sofia öldükten sonra gözükmez.

Alma Terziç 1-27 (Sofia), Yannis’in kızı. Eski Kulucahisar Prensesi. Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Yurdaer Okur 10-26 (Komutan Balgay), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Eren Vurdem 2-26 (Konur Alp), Kongar tarafından öldürüldü.

Akbarxo'ja Rasulov 23-26 (Noyan Subutay), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Nizamettin Özkaya 24-25 (Alexis), Konur Alp tarafından öldürüldü.

Latif Koru 3-25 (Prens Salvador/Sıddık Alp), Sofia ve Subutay tarafından öldürüldü.

Ayşegül Günay Demir 1-24 (Zöhre Hatun), Hazal Hatun tarafından öldürüldü.

Tuğrul Çetiner 1-24 (Yannis), Sofia’nın babası. Bizans imparatoru tarafından Konstantiniyye'de idam edildi.

Saruhan Hünel 1-23 (Alişar Bey), Osman Gazi tarafından idam edildi.

Atılgan Gümüş 19-23 (Komutan Böke), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Hazal Adıyaman 17-23 (Bizans Prensesi Adelfa), Alişar Bey'in konağında esir iken Konur Alp tarafından kurtarılır bir daha görünmez.

Eray Türk 15-22 (Melik), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Muammer Çağatay Keser 1-21 (Kılıç Alp), Dündar Bey tarafından kılıçtan geçirildi.

Volkan Başaran 1-18 (Zorba) Bahadır Bey tarafından öldürüldü.

İsmail Hakkı Ürün 1-16 (Samsa), Osman Gazi’nin yoldaşı. Kayı obasının beyi Gündüz Bey seçilince obasına döner bir daha görünmez.

Kani Katkici 1-16 (Erkut Alp), Alişar Bey tarafından öldürüldü.

Burak Sarımola 2-15 (Andreas), Sofia’nın adamı. Yannis'in emri ile Edebalı'yı öldürmeye gider lakin başarısız olup öldürülür.

Eren Hacısalihoğlu 1-15 (Batur Bey), Dündar Bey’in oğludur, Alişar Bey tarafından öldürüldü.

Uğur Aslan 1-11 (Nizamettin), Erkut Alp tarafından okla vurularak öldürüldü.

Ercan Kabadayi 1-10 (Boğaç Alp), Kongar tarafından öldürüldü.

Abdül Süsler 1-8 (Kalanoz), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Şevket Çapkınoğlu 1-7 (Megala), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Sercan Sert 2-3 (Theokoles), Samsa Çavuş tarafından öldürüldü.

Serhan Onat 1 (Aybars), Bamsı'nın oğlu, Sofia'nın adamları tarafından öldürüldü.

Yaşar Aydınlıoğlu 1 (Tekfur Yorgopolos), Sofia ve Kalanoz tarafından öldürüldü.