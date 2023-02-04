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Ekonomi Martı’dan “Çağır, TAG diye gelsin” kampanyası
Ekonomi

Martı’dan “Çağır, TAG diye gelsin” kampanyası

Ulaşım platformu Martı, “Çağır, TAG diye gelsin” kampanyasını duyurdu. Martı, kullanıcılarının beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 11:54:00 -
Martı’dan "Çağır, TAG diye gelsin" kampanyası

Geçen aylarda duyurduğu platformu TAG’ın lansman kampanyasına başlayan Martı, reklam panolarıyla İstanbul’u yeşile boyadı. Martı, yeni hizmeti TAG ile “Çağır, TAG diye gelsin, beklemeden güvenle gidersin” diyor. “Çağır, TAG diye gelsin” mesajını, “Marmaray’dan çıkınca”, “Metrodan çıkınca”, “Turist olsan da olmasan da” gibi farklı söylemlerle birçok mecrada paylaşan TAG; pratik, ekonomik ve çevreci çözümünü milyonlarca İstanbullunun ulaşım sorunu için etkili bir çözüm olarak sunuyor. İstanbul’un her semtinde var olan TAG kampanyası devam edecek.

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