Mart ortasında kar sürprizi! 56 yerleşim yerinin yolu kapandı
Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi... İl genelinde 15 köy ve 41 mezra yolu ulaşıma kapanırken ekipler yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.
Hakkari’de mart ayının ortasında etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, mart ayının ortasında etkili olan sürpriz kar yağışı sonrası kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sahada görev yapan ekipler, kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.