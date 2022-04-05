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Aktüel Mars'ta yeni keşif: Depremlerin sebebi bulundu!
Aktüel

Mars'ta yeni keşif: Depremlerin sebebi bulundu!

Ulusal Avustralya Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni tekniklerle Mars gezegeninde daha önce tespit edilmemiş depremleri tespit ettiklerini duyurdu. Araştırmacılara göre, şimdiye kadarki en iyi açıklama, devam eden volkanik aktivite.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 10:43:00 -
Mars'ta yeni keşif: Depremlerin sebebi bulundu!

Mars'ın bildiğimizden daha gürültülü olduğu ortaya çıktı. Yeni teknikler, Mars yüzeyinin altında daha önce tespit edilmemiş depremleri kanıtladı.

Bilim insanlarına göre kanıtlar, Mars'ın ölü olmaktan çok uzak olduğunu, tozlu, çorak yüzeyinin altında sismik aktivite ile fışkıran bir iç mekana ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

Ulusal Avustralya Üniversitesi'nden Jeofizikçi Hrvoje Tkalcic , "Mars mantosunun hala aktif olduğunu bilmek, Mars'ın bir gezegen olarak nasıl evrimleştiğini anlamamız için çok önemli. Güneş Sistemi ve Mars'ın çekirdeğinin, mantosunun durumu ve şu anda eksik olan manyetik alanının evrimi hakkındaki temel soruları yanıtlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

Bilim insanları çok uzun bir süre Mars'ın içinde pek bir şey olmadığına inanıyorlardı.

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