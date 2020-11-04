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Teknoloji Mars'ta milyarlarca yıl önce su bulunduğu keşfedildi
Teknoloji

Mars'ta milyarlarca yıl önce su bulunduğu keşfedildi

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu kızıl gezegen Mars'ta 4,4 milyar yıl önce su bulunduğunu keşfetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 05:00:00 -
Mars'ta milyarlarca yıl önce su bulunduğu keşfedildi

Mars'tan koparak Dünya'ya ulaşan bir göktaşı üzerinde araştırma gerçekleştiren bilim insanları, önemli bir keşife imza attı. Araştırmacılar, kızıl gezegende 4,4 milyar yıl önce su bulunduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, Sahra Çölü'nde bulunan ve Mars'tan koparak Dünya'ya geldiği tespit edilen bir kaya parçası üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. İncelemeler sonucu, Kızıl gezegen Mars'ta günümüzden 4,4 milyar yıl önce dahi su bulunduğu tespit edildi.

'NWA 7034' ve 'NWA 7533' olarak adlandırılan Mars kayalarından 50 gramlık numuneler aldıklarını dile getiren Prof. Mikouchi, "Numunelerimiz, 4 farklı tür spektroskopik analize tabi tutuldu. Analiz, ekibimizi bazı heyecan verici sonuçlara ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Ekip, Mars'ta yaşama dair önemli bulgulara ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Çalışma sonuçları, Science Advances'ta yayınlandı.

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