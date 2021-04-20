"Marsta insanların helikopterle uçması imkansız"

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopter, dün ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Yerden yaklaşık 3 metre yükseklen ve 30 saniye boyunca havada asılı kalan helikopter, kendi etrafında birkaç tur attıktan sonra yumuşak iniş yaptı.

İnsanlar da helikopterle uçabilir mi?

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helikopter olarak tarihe geçti. Ancak bazı uzay meraklıları, aynı şeyi insanların da yapıp yapamayacağını araştırmaya başladı.

Örneğin bazı kişiler, astronotların Mars'ta helikopterle seyahat etmesinin önünün açılabileceğini düşünüyordu. Ancak NASA bu hayallere bir nokta koydu.

Uzay ajansının yöneticilerinden Thomas Zurbuchen ve Ingenuity Projesi Yöneticisi MiMi Aung, NASA'nın resmi Twitter hesabından kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Aung, astronotların kızıl gezegende helikopterle seyahat etmesine ilişkin soruya, "Orada atmosfer olmadığı için böyle bir şey beklenemez." yanıtını verdi.

Aung, uçan araçlarla bilimsel araştırmalar için önem arz eden malzemelerin taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.