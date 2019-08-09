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Marşlara konu olan kale: Estergon Kalesi

Osmanlı Devleti'nin, 1543-1595 ve 1605-1683 yılları arasında toplam 130 yıl hüküm sürdüğü, bir dönem Macar Krallığı'nın idari ve dini merkezi olan Estergon Kalesi, tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:56
Marşlara konu olan kale: Estergon Kalesi

Macarlar için ilk başkent ve kutsal bir dini merkez, Türkler için ise türkülere ve marşlara konu olan önemli bir kale olan Estergon Kalesi, Başkent Budapeşte'den yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta, Tuna Nehri kıyısında yer alıyor.

10. yüzyılda kurulan ve Osmanlı kaynaklarında "Ustorgon" olarak geçen kent, 1241-1242 yılındaki Moğol saldırılarının ardından başkentin Estergon'dan Budin'e taşınması sonrası siyasi açıdan öneminin azalmasına rağmen ülkenin önemli dini merkezi olmayı sürdürdü.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1541 yılında Budin'i (Buda) fethetmesinden sonra Habsburgluların Budin'e yaptıkları saldırıları engellemek için Osmanlı ordusu, Tuna Nehri'nin kıyısında yer alan bölgeleri ele geçirmeye başladı.

Bu kapsamda, Viyana yolu üzerinde kilit konumunda bulunan Estergon Kalesi, 26 Temmuz 1543’te kuşatıldı. 7 Ağustos'ta dış kale, 8 Ağustos'ta ise iç kale sarıldı. Kale, 10 Ağustos 1543 tarihinde Osmanlı idaresi altına girdi ve Budin eyaletine bağlı bir sancak merkezi oldu.

Tarihi kaynaklarda, Estergon Kalesi'nin, 1594'de Alman, Leh ve Venediklilerden oluşan büyük bir ordu tarafından kuşatıldığı ve çok ciddi saldırılara rağmen Osmanlı güçlerinin saldırıları başarıyla geri püskürttüğü belirtiliyor.

1595'de düştüğü kaydedilen Estergon'un 1605 yılında Lala Mehmet Paşa tarafından tekrar geri alındığı bilgisi yer alıyor.

Estergon'un, Osmanlı yönetimi altında olmadığı 1595 ile 1605 yılları arasında Budin'e sürekli saldırılar düzenlendiği ve söz konusu 10 yılın Budin için çok çetin geçtiği belirtiliyor.

Osmanlı döneminde tamamen Müslüman kimliğe sahip olan Estergon'a, cami, mahkeme ve hamam binalarının inşa edildiği biliniyor.

1683’te kesin olarak Osmanlı yönetiminden çıkan Estergon'da, Öziceli Hacı İbrahim Camisi günümüze kadar ulaşan Osmanlı eseri olarak göze çarpıyor.

Bugün ise yaklaşık 29 bin kişinin yaşadığı Estergon'da Avrupa'nın en büyük katedrallerinden birisi bulunuyor.

Estergon'u yıllık yaklaşık 1,5 milyon turist ziyaret ediyor.

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:56
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