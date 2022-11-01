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Spor Marsilya-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Marsilya-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Marsilya ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler Marsilya-Tottenham maçının hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 17:06:00 -
Marsilya-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi grup maçları 1-2 Kasım tarihlerinde oynanacak olan maçlarla noktalanacak. Futbolseverler D Grubu’nda oynanacak Marsilya-Tottenham maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

Marsilya-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Marsilya bu akşam Tottenham’ı konuk edecek. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak olan maç Exxen’den naklen yayımlanacak.

Marsilya-Tottenham muhtemel 11’ler:

Marsilya: Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Payet; Sanchez

Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Lucas, Kane, Son

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