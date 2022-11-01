Marsilya-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Marsilya ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler Marsilya-Tottenham maçının hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi grup maçları 1-2 Kasım tarihlerinde oynanacak olan maçlarla noktalanacak. Futbolseverler D Grubu’nda oynanacak Marsilya-Tottenham maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.
Marsilya-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Marsilya bu akşam Tottenham’ı konuk edecek. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak olan maç Exxen’den naklen yayımlanacak.
Marsilya-Tottenham muhtemel 11’ler:
Marsilya: Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Payet; Sanchez
Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Lucas, Kane, Son