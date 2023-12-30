'Marşı istemediler' denmişti: Statta İstiklal Marşı Okuma Provaları'nın yapıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Ateist, kemalist, islam düşmanı sosyal medya hesapları, Suudi Arabistan'ın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında İstiklal Marşı'nın okunmasını yasakladığını iddia etmişti.
Ateist, kemalist, islam düşmanı sosyal medya hesapları, Suudi Arabistan'ın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında İstiklal Marşı'nın okunmasını yasakladığını iddia etmişti.
Statta İstiklal Marşı Okuma Provaları'nın yapıldığı görüntüler, bu iddiayı yalanlıyor.
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