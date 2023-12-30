  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunlarda her yol var! Biden İsrail için Kongreyi bir kez daha es geçti

Ahmet İlhami (Bilgin)'in vefatı (Müftü)

Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma! Ortaya çıktı

Sudiler Fenerbahçe ve Galatasaray uçaklarının kalkmasına izin vermedi! Fox Muhabiri canlı yayında gözaltına alınmak istendi

İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor

Helal olsun! İşte İsrail'e karşı soykırım davası açan ilk ülke

AKYA ortadan ikiye ayırmıştı! Emekli tümamiral 'hüzünlüyüm' diyerek o geminin hangi gemi olduğunu açıkladı

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalindeki skandalı Halil Konakçı deşifre etti! Oyun çok büyük çok

Suudi Arabistan'dan ortalığı karıştıracak Süper Kupa duyurusu! Anlaşmayı kimin bozduğunu açıkladılar

Yunanistan'da ANKA-3 tedirginliği: Türkiye hazırlık içerisinde, ABD'nin o sistemini yok edecek
Gündem 'Marşı istemediler' denmişti: Statta İstiklal Marşı Okuma Provaları'nın yapıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Gündem

'Marşı istemediler' denmişti: Statta İstiklal Marşı Okuma Provaları'nın yapıldığı görüntüler ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-30 12:04:00 - 2023-12-30 12:09:48

Ateist, kemalist, islam düşmanı sosyal medya hesapları, Suudi Arabistan'ın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında İstiklal Marşı'nın okunmasını yasakladığını iddia etmişti.

Ateist, kemalist, islam düşmanı sosyal medya hesapları, Suudi Arabistan'ın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında İstiklal Marşı'nın okunmasını yasakladığını iddia etmişti.

Statta İstiklal Marşı Okuma Provaları'nın yapıldığı görüntüler, bu iddiayı yalanlıyor.

Fatih Tezcan'dan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaliyle ilgili şok iddia: Kurgulanmış
Fatih Tezcan'dan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaliyle ilgili şok iddia: Kurgulanmış

Spor

Fatih Tezcan'dan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaliyle ilgili şok iddia: Kurgulanmış


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan'dan ortalığı karıştıracak Süper Kupa duyurusu! Anlaşmayı kimin bozduğunu açıkladılar
Suudi Arabistan'dan ortalığı karıştıracak Süper Kupa duyurusu! Anlaşmayı kimin bozduğunu açıkladılar

Spor

Suudi Arabistan'dan ortalığı karıştıracak Süper Kupa duyurusu! Anlaşmayı kimin bozduğunu açıkladılar

Ortalığı Ali Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı'
Ortalığı Ali Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı'

Gündem

Ortalığı Ali Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23