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Aktüel Marmaris'teki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Marmaris'teki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:21:49 -
Marmaris'teki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gözaltına alınan M.H.G. (76), F.G. (41), K.A. (46) ve İ.A. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.G. ve K.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.H.G. yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı, İ.A'ya ev hapsi tedbiri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki aramada 1 kilo 30 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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