  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmaris'te yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı
Aktüel

Marmaris'te yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:27:44 -
Marmaris'te yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde bitkin halde bulunan ve yüzgecine misina dolanan deniz kaplumbağası, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Söğüt Mahallesi Mavi Akvaryum açıklarında sahilde bulunan Deniz Tanakyüz, bir caretta carettanın suyun yüzeyinde durduğunu fark edince denize girdi.

Tanakyüz, yüzgecine misina dolandığını gördüğü deniz kaplumbağasını sahile çıkardı.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği üyelerince misina çıkarılarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bilgi verildi.

Derneğin başkanı Tülay Yıldız, AA muhabirine, vatandaşları nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta carettalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yıldız, kaplumbağayı Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine göndereceklerini, buradaki tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağını ifade etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi
Gündem

Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Avrupa’dan aldığı destekle Akdeniz’de provokasyon girişimlerine devam eden Yunanistan son olarak asker konuşlandırması yasak olan Meis adası..
Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!
Dünya

Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevden alınmasının ardından Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac'a suikast ve Ulusal Mutabakat Hüküme..
Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’
Gündem

Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’

27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı