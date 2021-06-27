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Gündem Marmaris’te orman yangını! Bir kahraman şehit oldu
Gündem

Marmaris’te orman yangını! Bir kahraman şehit oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü çalışmalar sırasında bir kahramanın şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:01:00 -
Marmaris’te orman yangını! Bir kahraman şehit oldu

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.

Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 2 milyon liralık tekne yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek için kepçe operatörü denizden su alıp teknenin üzerine döktü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü'nden "Marmaris İçmeler'de devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.

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