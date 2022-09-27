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Gündem Marmaris'te "domuzlar" çocuk parkını mesken tuttu! Yetkililer önlem almadı, övgülerle haberi yapıldı
Gündem

Marmaris'te "domuzlar" çocuk parkını mesken tuttu! Yetkililer önlem almadı, övgülerle haberi yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir parkı mesken tutan yaban domuzlarına karşı belediyenin önlem almaması tepki çekerken, İhlas Haber Ajansı ise haberi bir kız çocuğunu övdüğü ifadelerle gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 23:04:00 -
Marmaris'te "domuzlar" çocuk parkını mesken tuttu! Yetkililer önlem almadı, övgülerle haberi yapıldı

 Yeniakit.com.tr 

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir parkı, yaban domuzlarının mesken tuttuğu öğrenildi.

Marmarisliler, Sarıana Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında yaban domuzu beslemeye başladı. Yemek artıkları düzenli olarak parka atılınca, çocukların oyun alanı domuz işgaline uğradı.

Önlem alınması için uyaracaklarına bunu yaptılar!

Domuzlar için yetkililer tarafından bir önlem alınmazken, İhlas Haber Ajansı ise parkı, bir kız çocuğunu övdüğü haberle gündeme getirdi.

İHA'nın haberinde, şu akla ziyan ifadeler kullanıldı:

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir parkı mesken tutarak yiyecek aramaya gelen yaban domuzlarını diğer çocuklar taş atarak korkutmasın diye bankta bekleyen 11 yaşındaki Fatma Yaren, görenlerin takdirini topladı.

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