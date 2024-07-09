  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Marmaris'te deprem! Bakanlıktan flaş açıklama
Gündem

Marmaris'te deprem! Bakanlıktan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-09 13:37:00 - 2024-07-09 13:38:50

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan flaş açıklama yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.11'de Marmaris'te yerin 6.89 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

Profesör Görür açıkladı: Deprem biterse, hepimiz biteriz!
Profesör Görür açıkladı: Deprem biterse, hepimiz biteriz!

Yaşam

Profesör Görür açıkladı: Deprem biterse, hepimiz biteriz!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akılalmaz hırsızlık! Depremzedenin evinden bakın ne çaldılar
Akılalmaz hırsızlık! Depremzedenin evinden bakın ne çaldılar

Yerel

Akılalmaz hırsızlık! Depremzedenin evinden bakın ne çaldılar

Depremin merkez üssünde hastane inşaatları sürüyor
Depremin merkez üssünde hastane inşaatları sürüyor

Yerel

Depremin merkez üssünde hastane inşaatları sürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23