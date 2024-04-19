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Gündem Marmarislinin başı domuzlarla dertte!
Gündem

Marmarislinin başı domuzlarla dertte!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 21:18:00 - 2024-04-19 21:34:40
Marmarislinin başı domuzlarla dertte!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uzun süredir sürüler halinde şehir merkezinde görülen domuz sürüleri şimdi de mezarlıklara dadandı.

Domuzların mezarlara erdiği zararı gören Marmarisliler şoke oldu.

Pandemi ve orman yangınlarının ardından ilçe merkezine kadar inen ve artık doğal karşılanmaya başlanan yaban domuzları, çöp konteynerlerini karıştırıp ortalığı talan ediyor.

 

Sürüler halinde şehir merkezinde dolaşan domuzlar şimdi de mezarlıklara dadandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşlar isyan etti!

Marmaris'te yaşayan ve mezarlıkta yakını olan bir vatandaş son olaya ilişkin şunları söyledi:

"Sokaklarda görmeye alıştık ama bence yine normal değil. Trafikte bunlar, evlerimizin önünde bunlar şimdi de mezarlara zarar veriyorlar. Hem dirimiz hem ölümüz için endişe duyuyoruz. Lütfen yetkililer bir çare bulsun"

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