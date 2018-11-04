0553 313 94 23
impression

Marmarisli hayvanseverlerden 'yunuslara özgürlük' eylemi

Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu üyesi bir grup, "Yunuslara özgürlük" sloganı atarak eylem yaptı.

04 Kasım 2018 Pazar 18:20
Marmarisli hayvanseverlerden 'yunuslara özgürlük' eylemi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kentte yerleşik yaşayan yabancıların da aralarında bulunduğu hayvanseverler, yunuslarla çocuklara terapi hizmeti veren bir merkezdeki hayvanların sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda yaşadığını öne sürerek, kapatılması için eylem yaptı.

Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu üyesi bir grup, bugün çocuklarıyla birlikte Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu grup, 'Yunuslara özgürlük', 'Yunus zindanları istemiyoruz' ve 'Yunus katliamına dur' yazılı dövizler taşıdı. İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki, 5 yıldızlı bir otelin önünde denize kurulu parkta yunusların sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda yaşadığını öne süren topluluk, burasının kapatılması ve hayvanların serbest bırakılmasını istedi. Meydanda 10 dakika sessizce bekleyen grup, "Yunuslar özgür kalmalı" sloganı attı.



Grup adına açıklama yapan İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter,"Bu yunuslar burada terapi adı altında esir alınmış ve uygun olmayan ortamlarda sağlıksız yaşıyorlar. Bu zeki hayvanların günde 40-50 kilometre yüzmesi gerekiyor. Ne yazık ki denize kurulan demir kafeslerle çevrili platformlarda esir alınmışlar ve uygun olmayan ortamlarda sağlıksız yaşamaya mecbur bırakılmaktalar. Sürekli güneşe maruz kalarak yüzeylerinde yaralar oluşan, demir kafesler içinde çeşitli virüsler kapan yunuslar, ticari olarak görülmektedir. Yunusların yaşayacakları alanlar denizlerdir, demir kafesler ardında tutsak tutulamazlar. Bu yunus terapi merkezinin kapatılması için haftada bir toplanarak eylemlerimizi sürdüreceğiz. Hükümetten yunusların özgür bırakılması için destek bekliyoruz" dedi.

Eylemin ardından grup, "Yunuslara özgürlük" sloganı atarak dağıldı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:20
  1. Muğla
  2. Marmaris
  3. yunuslara özgürlük
  4. eylem
  5. protesto
  6. Yunus
  7. Yunus balığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a İskoç hakem!
    1. Galatasaray'a İskoç hakem!
    2. Yunan gemisinden tehlikeli hareketler!..
    3. AGİ 2019 ne kadar olacak?
    4. 36 yıl hüküm giyen firari hükümlü..
    5. İran Devrim Muhafızları Komutanı..
    6. Ankara nöbetçi eczaneleri isimleri
    7. PKK'yı boykota El Velde aşireti de..
    8. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    9. Van Başkale'de korkunç kaza! Yaralılar..
    10. Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayan..
    11. Yeni Malatyaspor büyük oynuyor!
    12. Bandırma'da tarihi eser operasyonu! 4..
    13. CHP'li başkan AK Parti'ye geçti!
    14. Öğrencisini döven öğretmen açığa alındı
    15. 2019 asgari ücret ne olur
    16. Mangal ateşi zeytin ağaçlarını yaktı
    17. Vatandaşlardam açık alanda alkol..
    18. Marmarisli hayvanseverlerden..
    19. Irak'ta 25 DAEŞ'li öldürüldü
    20. Bakan Dönmez'den kritik açıklama!
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak