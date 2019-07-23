0553 313 94 23

Marmaris ‘Uluslararası Bilim Çalıştayı’na ev sahipliği yapıyor

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Marmaris ilçesinde Deniz Memelileri Araştırma Derneği tarafından düzenlenen‘Uluslararası Bilim Çalıştayı’ başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 18:13
Marmaris ‘Uluslararası Bilim Çalıştayı’na ev sahipliği yapıyor

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Marmaris ilçesinde Deniz Memelileri Araştırma Derneği tarafından düzenlenen‘Uluslararası Bilim Çalıştayı’ başladı.Balina ve yunusların popülasyonunun ele alındığı çalıştaya 10 ülkeden 20 uzman katılıyor.


Deniz Memelileri Araştırma Derneği (DEMAD) tarafından Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde ‘Uluslararası Bilim Çalıştayı’ düzenlendi. Fethiye, Marmaris, Kaş çizgisinde balina ve yunusların popülasyonunu izleyen ve bilimsel veriler toplayan derneğin Fransa, Avusturalya, Portekiz, Hollanda, İskoçya gibi 10 farklı ülkeden 20 uzmanın katılımıyla düzenlediği çalıştay Akdeniz’de ve Türkiye’de ilk kez düzenleniyor.


Dernek kurucusu ve Bilimsel Direktörü Dr. Aylin Akkaya Baş Türkiye’dedeniz gözlemcilerinin ve akustik operatörlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay hakkında bilgi verdi. Çalıştayın önemine vurgu yapan Akkaya, “Marmaris’te başlayarak Fethiye’ye kadar balinalara yönelik bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Marmaris’in bizim için büyük önemi var. Çünkü her yıl buraya gelip balina ve yunusları arıyoruz. Fethiye, Marmaris ve Kaş açıklarında yoğun olarak balinaları ve yunusları gözlemleyebiliyoruz. Çalıştayımızda 10 farklı ülkeden 20 araştırmacı var. Çalıştayın amacı Türkiye’deki kapasiteyi artırmaya yardımcı olabilmek. Deniz gözlemcileri akustikçileri yetiştirip, petrol platformlarında çalışmalarını ve böylece ülkemiz sularında gerçekleştirilebilecek petrol aktivitesinde Türk araştırmacılarımızın yer almasını istiyoruz. Bu çalıştay sadece Türkiye’de değil Akdeniz’de ilk kez yapılıyor ” dedi. Çalıştay 26 Temmuz’da sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:13
  1. bilim
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu
    1. Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu
    2. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    3. Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve..
    4. MEB'den kitap okuyan öğrencilere..
    5. Kadroya geçen taşeron işçilere bayram..
    6. Şok ifadeler! "Beni Adnan Oktar ile..
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. Borsa günü yükselişle tamamladı
    9. Kula leblebisine coğrafi işaret belgesi
    10. Çatışmalardan kaçan 40 binden fazla..
    11. Yasak yerde denize giren 108 kişiye..
    12. Enez Belediyesi, sivrisinek ile..
    13. Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de..
    14. FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamına..
    15. İzmir’de bir ilçeyi hareketlendiren..
    16. Başkan Say’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler..
    17. Esmahanım ve Uğurlu köylerinde devam..
    18. Merkez OSB’deki koku problemi çözüldü
    19. ESOGÜ Rektör Vekili Arslantaş’ın..
    20. Kahramanmaraş’ta yaya otomobile çarptı..
    21. YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı
    22. Başkan Öztürk’ten kurbanlıklar ile..
    23. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    24. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    25. Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
    26. Keneler bir can daha aldı! KKKA..
    27. Türk Hava Yolları (THY) son dakika THY..
    28. TBMM Başkanı Şentop Erzurum'da
    29. Selin vurduğu Düzce’ye sağanak yağış..
    30. Otomobilden hırsızlık yaptığı iddia..
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi