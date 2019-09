Marmaris Kent Konseyi kadınlarından örnek davranış

Muğla’nın Marmaris ilçesi Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisipazar yeri temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi kadınların salı günleri kullandığıpazar yerlerini temizledi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile birlikte pazar alanınında temizlik yapan kadınlar artık sebze ve meyve çöpleri ile ’Çevremizi Temiz Tutalım’ sloganını yazdı.Çevre temizliğine farkındalık oluşturmak isteyen kadınlar, herkesi bu farkındalığa davet etti.

Etkinlikte konuşan Kent Konseyi Kadın Başkanı İlkay Gözen herkesin daha dikkatli olması gerektiğini ve gittikleri yerlerde kendi çöplerini toplaması gerektiğini belirtti. Başkan Gözen konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Marmaris Belediyesinin çevre farkındalığı hakkında ki yaptığı çalışmalarda kent konseyi kadın meclisi olarak biz de kadınlarımızla destek sağladık. Bugün kadınlarımızın salı günleri kullandığı pazar yerini biz arkadaşlarla temizleyerek yardım ettik. Bu bir farkındalık. Her gittiğimiz yerde pazar, piknik, deniz sadece oradan ayrılırken arkamıza bakarsak, daha temiz bir çevrede daha düzenli bir şehirde yaşayabiliriz"

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ise konuşmasında her pazar öncesi pazar esnaflarına çöp torbası dağıttıklarını ancak yine de çöplerin etrafa atıldığını belirtti. MüdürZift konuşmasında, "Bugünde Marmaris pazar yerindeyiz. Kent konseyi kadınlarımızla çevre farkındalığı etkinliği için burada toplandık. Biliyorsunuz ki pazar yerinin pazar kurulmadan önce her pazarcıya iki tane kapasitesine uygun çöp torbası dağıttırıyorum. Yine her şey aynı duyarsızlılıkta devam ediyor. Arkadaşlarla beraber farkındalık oluşturulsun. Daha çok pazar yerini kadınlarımız, vatandaşlarımız kullanıyor. Güzel de bir pazar yerimiz var. Bu çevre farkındalığı için arkadaşlarımız çalışmalarda bulundular. Lütfen çevremizi temiz tutalım, Marmaris hepimizin Marmaris temiz kalsın. Biz temizlememize devam edeceğiz ancak çevreyi korumak sizin duyarlılığınız olsun" ifadelerine yer verdi.

Etkinlik daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.