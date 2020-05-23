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Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un Ramazan Bayramı mesajı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:29:04 -
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un Ramazan Bayramı mesajı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayınladı.


Kaymakam Aksoy, mesajında; " Milli ve manevi değerlerimizin güçlenmesinde, sevgi, saygı, hoşgörü anlayışı ile en güzel zeminleri oluşturan, evrensel değerlerle yerel geleneklerin buluştuğu, hepimizi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi, sayısız güzelliklerin yaşandığı bayramlar, kardeşlik duygularının kuvvetlendiği ve en içten duyguların paylaşıldığı günlerdir.


Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken yeni bir bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyamızı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayının hazzını tam olarak alamamanın hüznünü yaşadık. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında her ne kadar yakınlarımızla ve sevdiklerimizle, eskisi kadar bir araya gelemiyor olsak da, Ramazan Bayramı’nda kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacaktır.


Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm ülkemize, İslam alemine barış getirmesi temennisiyle, Marmaris halkının, bayramlarını hastanede geçirecek olan sağlık çalışanlarının ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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