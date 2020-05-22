Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan bayram mesajı

MUĞLA (İHA) – Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu zor zamanların ardından güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu söyleyen Oktay, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle yaşadığımız zor günleri birlik, beraberlik ve sabırla geçirdik. Hepimiz bayramda sevdiklerimizle bir arada olmak, bayram neşesini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Ancak tehlike henüz sona ermiş değil. Bu nedenle bayramımızı evlerimizde kutlayacağız” dedi.

“Ben bu zor zamanların ardından güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza can-ı gönülden inanıyorum” diyen Oktay, “Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm halkımısın Ramazan Bayramınızı kutlar; sağlıklı günler dilerim” ifadesini kullandı.