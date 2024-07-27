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Gündem Marmaray'da yere kanlı bebek kefenleri bırakıldı
Gündem

Marmaray'da yere kanlı bebek kefenleri bırakıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-27 23:16:00 -

Yaklaşık 10 aydır işgalci İsrail'in aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki bebek ve çocuk katliamlarına tepki gösteren bir grup genç Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda kanlı bebek kefenleri ile katliama dikkat çekti.

Duyarlı vatandaşlar boykotun önemine de vurgu yaparak, "Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın. Her gün onlarca bebek ölüyor Filistin’de." ifadelerini kullandı.

İstasyonda, yere bırakılan kanlı bebek kefenleri dikkat çekti.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMDA SON DURUM

Bugün Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 295 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 83 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 258'e, yaralananların sayısının da 90 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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