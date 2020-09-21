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Aktüel Marmaray'da seferler karşılıklı olarak durduruldu! Peki niye?
Aktüel

Marmaray'da seferler karşılıklı olarak durduruldu! Peki niye?

Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması nedeni ile Marmaray seferlerinin karşılıklı olarak durdurulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:28:00 -
Marmaray'da seferler karşılıklı olarak durduruldu! Peki niye?

Saat 15.45 sularında, Marmaray'ın Fatih ilçesi Yedikule Zindanları kısmında bulunan yüksek gerilim hattında önce patlama ardından da yanma meydana geldiği bildirildi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kablodaki patlama nedeni ile meydana gelen yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebi ile Marmaray seferleri karşılıklı şekilde durduruldu.

Kablolar kısa devre yaptı

Marmaray'ın Kazlıçeşme - Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hattındaki kabloların kısa devre sonucunda zarar gördüğü bildirildi.

Kabloların hasar görmesinin ardından, Marmaray seferlerinin çift yönlü olarak kısa süreli olarak durdurulduğu açıklandı. Yolcular Yenikapı'da inerek Sirkeci'ye kadar yürümek suretiyle raylardan çıktı.

Çalışma başlatıldı

Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattığı belirtildi.

Seferler normale döndü

Yapılan çalışmalardan sonra seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

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