Marmaray seferleri durdu mu?
Marmaray çalışıyor mu 21 Ekim Cuma | Marmaray seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Vatandaşlar ise seferlerin ne zamana kadar yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Marmaray ne zamana kadar kaç saat çalışmayacak?
Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda üzücü bir olay yaşandı. Bir kişi intihar girişiminde bulundu. Marmaray'ın resmi twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir” denildi. Konuyla ilgili detaylı açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.