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Aktüel Marmara'nın güney ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Marmara'nın güney ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:05:37 -
Marmara'nın güney ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik ve Yalova'da yarın sabah kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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