Marmara'dan sonra kardeş ülkede de şiddetli deprem! 5.2 ile sallandılar
Bugün Marmara'da yaşanan depremin ardından kardeş ve dost ülke Pakistan'da da bir deprem meydana geldi.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pakistan’da deprem meydana geldi. Ulusal Sismik İzleme Merkezi (NSMC) tarafından yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinde yer alan Khuzdar kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.
Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.
Aktüel
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