Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da... Marmara Denizi'nde3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İstanbul'da da hissedildiği öğrenildi.

Marmara Denizi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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