Marmarabirlik, 75 bin ton rekolte beyanı öngörüyor

Ortaklardan gelen yüksek rekolte beyanlarının ürün alım planlarını zorlaştırdığını, rekolte beyanlarının ürün alım fiyatlarının belirlenmesinde etkili olacağını vurgulayan Asa, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla 17 bin 800 ortağımızdan 57 bin ton rekolte beyanı geldi. Rekolte beyanı vermeyen ortaklarımızı da değerlendirdiğimizde 2020-2021 ürün alım kampanyasında, rekolte tespit komisyonlarının raporlarına göre, 75 bin ton rekolte beyanı geleceğini öngörüyoruz. Birçok kooperatif bölgesinde geçen yıla göre lokal kayıplar olmasına rağmen ortaklarımızın yüksek rekolte beyanında bulunduğunu görüyoruz. Olmayan zeytinin beyanı veriliyor. Bu konuda yapılan uyarılara rağmen maalesef aynı alışkanlığın devam ettiğini görüyoruz.”