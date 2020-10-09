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Ekonomi Marmarabirlik, 75 bin ton rekolte beyanı öngörüyor
Ekonomi

Marmarabirlik, 75 bin ton rekolte beyanı öngörüyor

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 7 Eylül’de başlayan rekolte beyan alımlarının 16 Ekim’de sona ereceğini belirterek, “Rekolte tespit komisyonlarının raporlarına göre, 75 bin ton rekolte beyanı geleceğini öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:04:00 -
Marmarabirlik, 75 bin ton rekolte beyanı öngörüyor

Ortaklardan gelen yüksek rekolte beyanlarının ürün alım planlarını zorlaştırdığını, rekolte beyanlarının ürün alım fiyatlarının belirlenmesinde etkili olacağını vurgulayan Asa, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla 17 bin 800 ortağımızdan 57 bin ton rekolte beyanı geldi. Rekolte beyanı vermeyen ortaklarımızı da değerlendirdiğimizde 2020-2021 ürün alım kampanyasında, rekolte tespit komisyonlarının raporlarına göre, 75 bin ton rekolte beyanı geleceğini öngörüyoruz. Birçok kooperatif bölgesinde geçen yıla göre lokal kayıplar olmasına rağmen ortaklarımızın yüksek rekolte beyanında bulunduğunu görüyoruz. Olmayan zeytinin beyanı veriliyor. Bu konuda yapılan uyarılara rağmen maalesef aynı alışkanlığın devam ettiğini görüyoruz.”

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