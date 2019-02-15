0553 313 94 23

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Müthiş bir gerilim var

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara bölgesinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde 7 şiddetinden daha büyük bir deprem olacağını açıkladı.

15 Şubat 2019 Cuma 22:15
Marmara için korkutan deprem uyarısı: Müthiş bir gerilim var

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara Bölgesi'nde 10 yıl içinde 7'den büyük bir deprem beklendiğini söyledi. Marmara depreminin milli güvenlik sorunu olduğunu da söyleyen Ersoy, "Niye Marmara'yı fazla konuşuyoruz. Çünkü 13 tane il var, toplam nüfusa baktığımız da 26 milyon yapıyor, 6 milyon konut var. Neredeyse ekonominin yüzde 50'sine katkı buradan. Ülkemizin bağımsızlığı tehlike altına girebilir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu İlçesi Belediyesi ve Çorlu Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği, 'Deprem ve Şehir Afetleri' konulu panele katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, Marmara Bölgesi'nde 10 yıl içinde büyük bir deprem beklediğini söyledi. Ersoy, "7.7 depreminin hakikaten dikkate alınması gerekir. Niye 7.7? Çünkü 7.7 depremini 1509 yılında yaşamışız. Biz isteriz ki, deprem dalgaları yerin içinden geçsin gitsin, hızlı geçerse işimize gelir hiç tutunmaz ama gevşek sulu bir zeminde geçemez takılır o zaman dalgalar büyümeye başlar. Dalgalar büyüdükçe binaya aktardığı yükler artar ve bu da binanın daha çok sallanması, zarar görmesi, yıkılması anlamına gelir" dedi.

"Marmara'daki deprem milli güvenlik sorunu"

Marmara depreminin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Ersoy, "Niye Marmara'yı fazla konuşuyoruz. Çünkü 13 tane il var, toplam nüfusa baktığımız da 26 milyon yapıyor, 6 milyon konut var. Neredeyse ekonominin yüzde 50'sine katkı buradan. Dolayısıyla İstanbul insanı, Tekirdağ insanı, Anadolu insanı daha kıymetli demiyoruz. Diyoruz ki, Marmara'daki bir deprem ülkenin milli güvenlik sorunudur. Buradaki deprem bizi bağımlı hale getirebilir. Ülkemizin bağımsızlığı tehlike altına girebilir. Senaryolara göre 60 milyar dolara kadar çıkacak zararlar oluşabilir" dedi.

"İzmit Körfezi'nin batısında müthiş bir gerilim var"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin olacağını bildiklerini ancak ne zaman olacağını bilemedikleri ifade ederek, "Jeolojik olarak kıtalar birbirilerini itiyor. Biz bunları her yıl uydudan ölçebiliyoruz. Ne kadar itiliyor ve nereler sıkışıyor gelecekte nerede deprem olacak hepsini biliyoruz. Bakın deprem nerede olacak biliyoruz. Ne büyüklükte olacağını biliyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz, biz değil kimse bilmiyor. Dünyada depremi önceden bilme şansımız yok. Fakat potansiyel olarak nereler gerilim altında, nerelerde deprem olacak bunları biliyoruz. Marmara'da deprem olacak diyorsak bu yaklaşım genel olarak doğrudur. Tekrarlanma aralıklarını tahmin ediyoruz, geçmiş depremleri ortaya koyarak. Deprem olan yer rahatlar orada uzun süre deprem olmaz. 1999 yılında iki deprem oldu, 160 kilometre kırıldı.169 kilometre boyunca uzun süre deprem olmayacak ama her ucunda gerilim birikti. Biri Bolu Tüneli'nin içi, diğeri İzmit Körfezi'nin Hersek bölgesinin batısında bitti. Bu iki uçta müthiş bir gerilim var. Çünkü bu gerilimde mesela bir kıtayı 4 metre itmişsiniz. Marmara'daki gelecek depremi öne çekiyorsunuz o gerilimle. Marmara'da beklerken, Bolu Dağı'nda büyük bir deprem olabilir. Aynı derece ve gerilime sahip 10 yıl içerisinde 7'den büyük bir deprem olabilir. En kötü senaryo ise 7.7, büyüklüğünde bir deprem.7.7. büyüklüğü ne demek biliyor musunuz. Yaklaşık üç tane Kocaeli depremi aynı anda olması. Marmara'nın çevresindeki 13 il bundan etkilenebilir" dedi.

"Kartal'da çöken bina, bile bile gelen bir afet"

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binanın bile bile gelen bir afet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Fayanslar kırılmış, bunları herkes görmüş ve bunu bir tehlike olarak görmemişler. Bu bile, bile gelen bir afet. Hiç bir ev hiçbir şekilde pat diye 5 saniye içinde yıkılmaz. Böyle bir şey yok. İnşaat mühendislerimiz daha iyi bilir yok böyle bir şey. Mutlaka bir emaresi görülür o anda ihbar edilir insanlar sokağa tahliye edilir. Ondan sonra bina yıkılırsa yıkılır. Bu şekilde olması büyük bir ihmali gösteriyor" diye konuştu. (DHA)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 22:15
  1. Tekirdağ
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Bolu
  5. deprem
  6. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 37 dk önce
    Siz uyuyorsunuz,ingilizler istanbulda 6,8 büyüklügünde yerin Altinda deprem oldugunu bir hafta önceden acikladi.
  • mustafamustafa1 sa önce
    ulan durup durup her önüne gelen yok şukadar yok bukadar yok 7 yok 8 şiddetinde deprem olacak diye milleti sallıyor.en sonunda bu deprem profesörlerini bir tenhada kıstırıp g.. lerine vibrat..r s..kacan 10 şiddetinde bir sallantı verecem akılları başlarına gelecek.birdaha deprem açıklaması yapamayacaklar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şenol Güneş: "Şu anda milli takımla ilgili anlaşma yok"
  1. Şenol Güneş: "Şu anda milli takımla..
  2. Fransa’da 11 Mart ‘Terör Kurbanları..
  3. Brezilya'da çöken maden atık barajı
  4. Maçın ardından
  5. Çok sert açıklama: İsrail ile..
  6. Gümüşhane’nin düşman işgalinden..
  7. Erdoğan: "Bu 4 parti bir araya gelmiş..
  8. EYOF 2019
  9. Bakan Soylu Akit'e konuştu:..
  10. "Bazı Afrika ülkeleri Türkiye'deki..
  11. "İsrail'le normalleşmeye gidecek en..
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  13. Erdoğan: "Sayın Bahçeli ile ortak..
  14. Şenol Güneş’ten milli takım açıklaması
  15. Piyanist Gülsin Onay, CSO sahnesinde..
  16. ABD İHA’ları Rus sınırlarında görüldü
  17. Şenol Güneş'ten flaş sözler: Teklif..
  18. Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklaması
  19. Babasını öldüren ve annesiyle birlikte..
  20. Esenyurt’ta bin 750 daireli sitede..
  21. GRAFİKLİ- ABD'nin YPG/PKK'ya destek..
  22. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Hergele'ye..
  23. Kosovalı kadınlar, KOMEK kurslarıyla..
  24. Putin ve Lukaşenko Soçi’de karşı..
  25. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,..
  26. Erdoğan: Suudi Arabistan'ın tutuşması..
  27. THY ortaklığında kurulan Air Albania..
  28. Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı
  29. Erdoğan: "(IMF) CHP yine bunu gündeme..
  30. Aydın'da apartman yangını
Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı

Günün Karikatürü

16 Şubat 2019
Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak