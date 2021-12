Marmara Ereğlisi satılık villa fiyatları! Marmara Ereğlisi müstakil yazlık villa fiyatları ne kadar?

Sahibinden satılık müstakil villalar en çok tercih edilen yerler arasında Marmara Ereğlisi gelmekte. Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi başta olmak üzere Yeniçiftlik, Sultanköy, Çeşmeli’de müstakil villa fiyatları son günlerde müstakil bir yaşam tarzını tercih edenler tarafından merak edilmekte. Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik, Dereağzı, Çeşmeli’de sahibinden satılık villa fiyatları oldukça hesaplı. Konforlu, huzurlu ve bir o kadar da uygun fiyata lüks deniz manzaralı, ulaşım sorunu olmayan, denizin hemen yanı başında, okula, hastaneye, pazar ve marketlere komşu, geniş bir o kadar da ferah üstelik müstakil bahçeli villa sahibi olmak isteyenler sahibinden en düşük fiyata villa ilanlarını sorgulamakta.

Marmara Ereğlisi sahibinden satılık yazlık ev ilanları

Tekirdağ Marmara Ereğlisi satılık yazlık, müstakil villam olsun, önünde de kocaman kendime ait yemyeşil bir bahçem olsun, dört tarafı da bana ait olan terasında da semaver eşliğinde deniz manzaralı ev olsun diyenler sahibinden Marmara Ereğlisinde satılık müstakil ev fiyatları ile bir hayli ilgilenmekte. Tekirdağ Marmara Ereğlisi sahibinden satılık yazlık ev ilanları özellikle de Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi sonrasında konut kredi oranlarındaki düşmesi nedeniyle satılık yazlık, satılık villa, müstakil villa ilanları araştırması yapanlarca an be an takip edilmekte.

Marmara Ereğlisi satılık yazlık fiyatları en son ne kadar oldu?

Marmara Ereğlisi satılık yazlık fiyatları en son ne kadar oldu? Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik satılık yazlık fiyatları, Marmara Ereğlisi’nin merkezi dahi diğer mahallelere nazaran daha yüksektir. Zira Yeniçiftlik hem denize olan konumu hem de Marmara Ereğlisi’nin daha gözde mahallesi olduğundan müstakil yazlık ya da deniz manzaralı, bahçeli lüks müstakil villa almayı düşünenlerin ilk tercih yerleri arasında.

Marmara Ereğlisi sahibinden satılık villa fiyatları

Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik’te brüt 130 metre kare 3+1 villa 550 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmakta.

Marmara Ereğlisi müstakil villa fiyatı brüt 220 metre kare 4+1 villa 670 TL’den başlayan fiyatlarla satılmakta.

Müstakil geniş bahçeli villa 195 metre kare 3+1 villa 650 TL’den başlayan fiyatlarla alıcısını beklemekte.

Marmara Ereğilisi, Yeniçiftlik, Sultanköy, Çeşmeli’de yazlık kışlık oturulacak villalar 550 TL’den başlayıp yerine göre, denize uzaklığı, çarşı ve pazara olan uzaklık durumuna göre fiyatlar yukarı doğru çıkmakta.

Marmara Ereğlisi nerede?

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ ilinin bir ilçesidir. Silivri'ye 35, İstanbul'a 90, Tekirdağ'a 38 km uzaklıktadır. İstanbul iline 11 km. olmak üzere toplam 32 km. uzunluğunda sahil şeridi ve plaj niteliğindeki kumsal kıyı yapısı, kısmen de yar niteliğinde sahil yükseltileri mevcuttur. Marmara Ereğlisi’nin 2020 sayımına göre toplam nüfusu 27 bindir.

Marmara Ereğlisi mahalleleri

Bahçelievler Mahallesi

Cedit Ali Paşa Mahallesi

Çeşmeli Mahallesi

Dereağzı Mahallesi

Kamaradere Mahallesi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi

Sultanköy Mahallesi

Türkmenli Mahallesi

Yakuplu Mahallesi

Yeniçiftlik Mahallesi