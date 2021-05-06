  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
NATO'dan flaş Rusya açıklaması
Alparslan Kuytul hakkında yeni karar
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Gündem Marmara Denizi’ni adeta sardılar! Deniz salyası ile mücadele sürüyor
Gündem

Marmara Denizi’ni adeta sardılar! Deniz salyası ile mücadele sürüyor

Marmara Denizi’ni saran İzmit Körfezi’nde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyasına karşı mücadele sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:59:00 -

Marmara Denizi’nde etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj, İzmit Körfezi’nde de korkulu rüya haline geldi. Yaklaşık 1 haftadır İzmit Körfezi’nde farklı noktalarda görülen deniz salyası, balıkçıların büyük zorluklar yaşamasına sebep oluyor. İzmit Körfezi’nde etkisini sürdüren deniz salyasına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mücadelesini sürdürüyor. Deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeleri tespit eden ekipler, daha sonra deniz temizleme aracı ile deniz salyasını toplayarak denizi temizliyor. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf ediliyor.

“Deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyoruz”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çevre mühendislerinden Meriç Deniz, “Son zamanlarda Marmara Denizi’nin gündeminde olan müsilaj dediğimiz ve vatandaşların deniz salyası olarak adlandırdıkları bir durum mevcut. Bu İzmit Körfezinde de son günlerde gözlemleniyor. Biz bu deniz salyası deniz üzerinde yoğun bir yapışkan madde olarak görülüyor. Biz de İzmit Körfezi’nde deniz süpürgesi dediğimiz ve deniz temizliğinde kullandığımız araçlarla bu deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyoruz. Temizleme aracında toplanan bu çöpler daha sonra bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ’a gönderiyoruz” dedi.

“2007 yılından beri bunu izliyoruz”

Oluşma sebepleri ve zararları ile ilgili TÜBİTAK MAM Ortaklığında araştırma sürdürdüklerini belirten Deniz, “Biz deniz salyasını ilk defa 2007 yılında gördük. Bunu görünce ne olduğu ile ilgili bir çalışma yapalım diye düşündük. TÜBİTAK MAM ile bunu araştırdık. Daha sonraki yıllarda da İzmit Körfezi’nde TÜBİTAK MAM ile birlikte izlemeye devam ettik. 2007 yılından beri bunu izliyoruz. Bu deniz salyasının oluşması birkaç etkenden kaynaklanıyor. Bu genellikle akıntının az olduğu denizlerde daha çok görülüyor. Diğer etken ise deniz sıcaklığı. Son yıllarda deniz sıcaklığının 2-3 derece kadar yükseldiği biliniyor. Bu denizdeki canlılar sıcaklıkla birlikte besin elementleri ile buluşuyorlar ve aşırı olarak çoğalmaya başlıyorlar. Bilimsel olarak canlılara zararlarının konusunda araştırma yok. Ama bunlar deniz yüzeyinde birikiyorlar ve hücrelerindeki yapışkan yapı salgılanıyor. Balıkçılıkla ilgili zararının olduğunu biliyoruz. Turizm ve görsellik açısından da zararı var” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu
Siyaset

AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve CHP'nin yalanlarını konu alan video bu topraklarla barışık olmayan ve birçok kez bu vatan..
Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı
Dünya

Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı

Latin Amerika ülkesi kan gölüne dönerken ülkede tam bir iç savaş manzarası hakim. Polisin yargısız infaz yaptığı ve bazı evleri de ateşe ver..
ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı
Dünya

ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı

ABD'nin geliştirdiği F-35 savaş uçaklarında ortaya çıkan hatalar birçok ülkenin kafasını karıştırıyor. Bu yüzden Almanya, Fransa ve İspanya,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay