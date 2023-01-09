  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Marmara Denizi'nden çok acı haber
Gündem

Marmara Denizi'nden çok acı haber

Balıkesir’in Erdek İlçesinde sahil bandında üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 08:12:00 -
Marmara Denizi'nden çok acı haber

Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nde hareketsiz bir kadının olduğu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi. Kimlik tespiti yapan polis ekipleri, cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan gerekli incelemenin ardından, Kayar’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23