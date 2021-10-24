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Gündem Marmara Denizi'nde iki gemi çatıştı
Gündem

Marmara Denizi'nde iki gemi çatıştı

Marmara Denizi açıklarında iki geminin çatıştığı bildirildi. Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 07:49:00 - 2021-10-24 07:50:21
Marmara Denizi'nde iki gemi çatıştı

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.

Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İki teknenin birbirlerine çarpması, vurması ve istemeden yaslaması haline, "Çatışma" denir.

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