Marmara Denizi'nde, denizanası sayısındaki artış vatandaşları da şaşırttı.

Tekirdağ Süleymanpaşa sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanasıyla karşılaştı.

Denizanası fazlalığının bu yıl dikkat çektiğini anlatan Çemek, "Daha önce kıyılarda çok vardı. Sahilde görmek normal ama bu biraz fazla. Kalabalıktan ve küresel ısınmadan.kaynaklanıyor olabilir. " dedi.

İskelede balık avlayan Berkant Akkur, bu durumun hava sıcaklığından kaynaklanabileceğini vurgulayarak, "Sahilde bu kadar çok denizanası olması normal değil. Daha önce sahilde denizanası vardı ama öyle değildi " diye konuştu.

Kapaklı ilçesinden şehir merkezine gelen Mehmet Bayık, ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirtti.

Ahmet Ezim ise daha önce sahilde denizanası gördüğünü belirterek, "Kumbağ tarafında gördüm. Bir ara portakal denizanası denizi sardı. Kumbağ'daki portakallı denizanası farklı bir türdü ama Bu beyaz denizanasının bu kadar yoğun olduğunu görmedim. " ifadeleri kullandı.