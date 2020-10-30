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Aktüel Marmara Bölgesi'nin doğusu ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nin doğusu ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Kuvvetli yağış öngörülmesi nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:13:58 -
Marmara Bölgesi'nin doğusu ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusu ve İstanbul'da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu ve İstanbul'da yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış öngörülmesi nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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