Marmara Bölgesi’nde yağışlar yüzde 46 azaldı

Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’da görmek mümkün değil.. Bölgeye geçen yıl şubatta 113,6 milimetre, bu yılın aynı ayında ise 38 milimetre yağış düştü. Yağışlı gün sayıları İstanbul, Kocaeli ile Sakarya’da 15-20 gün aralığında gerçekleşti.

Barajlarda % 30 su kaldı

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir şöyle konuştu: “Yağışların azlığı Marmara Bölgesi’nin doğusunda Yalova, Bursa ve Kocaeli ile Tekirdağ’da şiddetli kuraklığın yaşanmasına, ekimlerin bile zor yapılmasına neden oldu. Modeller mart, nisan ve mayıs aylarının yağışlı geçebileceğine işaret ediyor. İstanbul’da barajların kapasitesinin yüzde 70’inde şu anda su yok gibi. Barajlarda 307 milyon metreküp suyumuz var. Bu da hemen hemen 3 ay yetebilecek kadar bir su.”

Su azlığı riskine karşı tedbir alması gereken Ekrem İmamoğlu ise, İstanbul’a arasıra uğrayarak, duyarsızlığını gösteriyor.