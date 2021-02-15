  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmara bölgesi için kritik uyarı
Aktüel

Marmara bölgesi için kritik uyarı

Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:30:00 -
Marmara bölgesi için kritik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor. Bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara (zirai faaliyetler, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan spiker böyle isyan etti: Biz ne yapıyoruz?
Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Biz ne yapıyoruz?

Türkiye'nin Yunanistan'ın kuşatmaya çalıştığını iddia eden Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Osmanlı'nın halefleri Bayraktar SİHA'lar ve BO..
Uzman isimden bomba analiz! Türkiye ABD ve Fransa'yı liste dışında bıraktı
Gündem

Uzman isimden bomba analiz! Türkiye ABD ve Fransa'yı liste dışında bıraktı

"Anadolu Ajansı" için "Kafkasya'nın barış ve iş birliği bölgesi olma fırsatı değerlendirilecek mi?" başlıklı bir analiz kaleme alan Kafkasya..
Tüm Türkiye'de yasaklandı! İşte o markalar...
Gündem

Tüm Türkiye'de yasaklandı! İşte o markalar...

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğunu tes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay