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Aktüel Marmara Bölgesi genelinde parçalı çok bulutlu hava bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi genelinde parçalı çok bulutlu hava bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:52:13 -
Marmara Bölgesi genelinde parçalı çok bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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