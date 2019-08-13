0553 313 94 23

Marmara Adası yangınına sebep olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda 11 saatlik çalışmayla söndürülen ve 80 hektarlık alanın yanmasına sebep olan yangını çıkarttığı iddia edilen şahıs, polis tarafından oturduğu çay ocağında gözaltına alındı.

13 Ağustos 2019 Salı 12:37
Marmara Adası yangınına sebep olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda 11 saatlik çalışmayla söndürülen ve 80 hektarlık alanın yanmasına sebep olan yangını çıkarttığı iddia edilen şahıs, polis tarafından oturduğu çay ocağında gözaltına alındı.


Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün öğlen saat 13.30 sıralarında çıkan ve 80 hektar alanın küle döndüğü orman yangınında yeni bir gelişme yaşandı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T., bahçesindeki otları yakmak istediği sırada sıçrayan bir kıvılcımla yangına sebebiyet verdi. İddiaları değerlendiren Marmara Adalar Cumhuriyet Savcılığı H.T. hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından Marmara Polis Merkezi ekipleri H.T.’yi şüpheli sıfatıyla oturduğu çay ocağında gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T. önce evine götürülerek burada keşif yapıldı, ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru 1 yıl sonra şehit sayıldı
    1. Kalp krizinden hayatını kaybeden polis..
    2. Darbeci hainlerin delil karatma..
    3. Liverpool-Chelsea 44. UEFA Süper Kupa..
    4. Termometreler çıldırdı, kavrulan..
    5. Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki..
    6. Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha..
    7. Bindiği otomobilde can verdi
    8. Otomobil ile hafif ticari araç..
    9. Jandarmadan drone ile sıkı denetim
    10. TSK "milli karıştırıcı" ile susturuyor
    11. Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenince..
    12. Rize’nin yaylalarına ziyaretçi akını
    13. Dönüş yolundaki tatilcilere ‘Emniyet..
    14. Hindistan, Keşmir'de müslümanların..
    15. İran Dışişleri Bakanı: “Savaş peşinde..
    16. Husiler'den Suudi Arabistan'da İHA'lı..
    17. Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen..
    18. 'Avrupa Birliği'ne 1,5 milyar ek gelir..
    19. Elazığ'da belediye başkanının aracı..
    20. Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı..
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'