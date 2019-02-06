Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor

Plastik poşetlerin çevre koruma faaliyetleri kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretlendirilmesi alışverişte yeni bir dönemin kapısını araladı. 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri alışverişlerde tüketiciye 25 kuruştan satılmaya başladı.

Uygulamanın ilk günlerinde yıllardır ücretsiz bir şekilde aldıkları poşetlere para verme konusunda çekimser davranan vatandaş zamanla fikrini değiştirerek destek vermeye başladı.

1 ayda yüzde 65 azaldı

Poşetlerden ücret alınmasına ilişkin uygulamada ilk sonuçlar da düzenlemenin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. 1 ay içerisinde poşet kullanımında yüzde 65 azalma meydana geldiği açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise Türkiye'de yıllık kişi başı 440 adet olan poşet kullanımını 40 adete kadar düşürmeyi hedefliyor.

Ücretsiz poşet veren M2 başına 10 TL ceza

Alışveriş sonrası müşterilerinden poşet ücreti almayan işletmelere ise m2'sine göre ceza uygulanmasına karar verildi. Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her m2'si için 1O TL idari para cezası verilmesi planlanıyor. Bu da 100 m2 bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.

Bez ve file tavsiye edildi

Plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için hayata geçirilen düzenleme kapsamında vatandaşlara bir defaya mahsus ödeyecekleri ücretlerle alacakları bez ve fileleri alışverişlere gittiklerinde yanlarında götürmeleri tavsiye edilirken marketler ise mağaza girişlerinde ve kasalarda file ve bez poşet satışlarına da başladı.

Afiş tepki çekti

Ancak uygulamayı kendilerine gelir kapısına dönüştürmek isteyen bazı market zincirleri bu sefer de vatandaşın poşetine göz dikti. Verilmeyen poşetlerin fişlere yansıtılması, fazladan poşet parası alınması derken son olarak bir zincir marketin mağazalarına astığı iddia edilen afiş tepki çekti.

'Destek değil köstek oluyorlar'

Markette gördüğü muameleye tepki gösteren bir vatandaş ise sitemini şu sözlerle dile getirdi;

Sepetime plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan uygulamaya destek amaçlı satın aldığım 2 adet bez çantaları koydum ancak güvenlik görevlisi dışarıdan poşet ya da alışveriş çantasıyla mağazaya girişin yasak olduğunu söyledi. Ben de bir yetkiliyle görüşmek istediğimde yetkili olmadığını ve bu kararı mağaza yönetiminin aldığını söylediler. Ben de sepetimi bırakıp mağazayı bir daha gelmemek üzere terk ettim. Hangi hakla bu şekilde bir keyfi uygulamaya imza atıyorlar? Plastik poşet kullanımını azaltmak için başlatılan bu kanuna destek vermek yerine köstek oluyorsunuz! Amacınız insanlara parayla poşet satıp para kazanmak mı yoksa bakanlığın bu kararına köstek olmak mı bunu anlamak mümkün değil.

Kaynak: Yeni şafak