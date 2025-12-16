  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Markette ilginç anlar kamerada: Elinden düşünce korkup kaçtı!
Yerel

Markette ilginç anlar kamerada: Elinden düşünce korkup kaçtı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Üsküdar'da bir maket çalışanının kazara düşürdüğü yangın tüpünün boşalmasıyla marketi yoğun beyaz toz kapladı. Market çalışanı panikle kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar ilçesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Market çalışanı bir paleti istiflediği sırada kazara yangın tüpünü yere düşürdü. Yere düşen yangın tüpü bir anda boşaldı. Çalışan ise panikle kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Marketin içerisi adeta toz duman olurken, o ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede
Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Gündem

Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Herkes asgari ücreti tartışırken… Bazı marketlerde zamlı fiyat etiketleri basıldı bile
Herkes asgari ücreti tartışırken… Bazı marketlerde zamlı fiyat etiketleri basıldı bile

Ekonomi

Herkes asgari ücreti tartışırken… Bazı marketlerde zamlı fiyat etiketleri basıldı bile

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23