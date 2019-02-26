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Markette derbi izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı

3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kendi iş yerlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Şubat 2019 Salı 12:20
Markette derbi izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı

3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kendi iş yerlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.


Süper Lig’de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Beşiktaş’ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenik durumu düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Nefes kesen karşılaşmayı Düzce’de işlettikleri markette izleyen baba ve oğlu ise Fenerbahçe’nin attığı 3. golde adeta sevinçten kendilerinden geçti. Beraberlik golü ile birbirlerine sarılarak sevinen sarı-lacivertli baba ve oğlunun coşkulu anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde maçı dikkatle izleyen ikili, Fenerbahçe’nin attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşıyor. Bulundukları yerden fırlayan ikili, golü önce birbirine sarılarak kutluyor. Uzun süren gol sevincinde sarı-lacivertli genç ise dakikalarca market içinde sevinç turu atıyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:20
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