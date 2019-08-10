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Marketlerde kurbanlık satışına üretici ve kasaplardan tepki

Her yıl tartışma konusu olan büyük marketlerin kurbanlık satışı ve kesim işlerine girişmelerine üretici ve kasaplardan gelen tepkiye yenileri eklendi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:21
Marketlerde kurbanlık satışına üretici ve kasaplardan tepki

Her türlü ihtiyacın karşılanır hale geldiği marketlerin kurban işlerine girmelerine üretici ve bu işten nasiplenen kasaplardan tepki var. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, dini vecibeler göz önüne alınarak kurbanlık kesiminin belli kuralları olduğunu anımsatarak, “Marketler tarafından yapılan kurbanlık kesimi ve satışını işin tabiatına aykırı olması bakımından doğru bulmuyoruz. Hiçbir market ‘vatandaşa hizmet yapacağım.’ diye zararına bu işe girmez. Olaya ticari yaklaşır ve mutlak kâr amacı güder” değerlendirmesinde bulundu. Çelik, marketlerce yapılan çeşitli kilogramlarda kurbanlık dağıtımı hizmetini uygun bulmadıklarına işaret ederek, marketler üzerinden yapılan kurbanlık satışlarına sıcak bakmadıklarını söyledi.

Haksız rekabete neden oluyor

Marketlerin kurbanlık satışının haksız rekabete yol açtığını belirten Çelik, satışların aylarca hayvanlarını kurbanlık olarak yetiştiren üreticileri olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da, vatandaşlardan market satışlarına itibar etmemelerini isteyerek, “Market satışlarında ‘14 kilogramlık koç’ diyor, bunlar olsa olsa süt kuzusu olur. Süt kuzusu da kurban olmaz” dedi. Kurban pazarından marketlerin pay almaya çalıştığını ileri süren Yalçındağ, “Türkiye’de ortalama karkas ağırlık 280 kilogramlarda, bunu kemiğinden ayırıp da lop et haline getirdiğiniz de bu 230 kilogram gelir. Bunu 7 hisseye böldüğünüzde 33 kilogram olur. Zincir marketler bir kurbanı 7 kişiye değil de 14 kişiye pay ediyorlar galiba. Bu da işin başka bir yönü” ifadelerini kullandı. Yalçındağ, marketlerde kurbanlık satışına düzenleme getirilmesi talep etti.

ESDER: Kurban alırkende Sosyal Barışa destek verelim

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, son yıllarda büyük marketlerin kurban kesim hizmeti vermesinin üreticileri zor durumda bıraktığını ve kurbanlık hayvanların besici, mandıracı ve köylülerin işi olduğunu hatırlatırken,“ Geleneksel kurban kültürümüzde kurbanlık hayvan üreticisinden göz önünde pazarlık ve her iki tarafın rızası alınarak yapılır. Yaşanan duruma bakıldığında büyük marketler bu kültürümüzü yok etmeye çalışarak, “sipariş ile kurban” satmaları kabul edilemez bir durumdur. Sipariş ile kurban, inancımız açısından da uygun olmadığı gibi bu durum üreticimizi derinden etkilemektedir. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklarımızı alırken bu işi yapan üreticilerimizden alınmasına öncelik verilmesi gerekir. Bu sayede hem sosyal barışa destek artacak hem de üreticilerimiz kazanacaktır.” dedi. Köylülerden ve çiftçilerden yapılacak kurban alışverişinin pazarlık kültürünü ve kurban heyecanının yaşatılması adına geleneğimizi devam ettireceğini dile getiren Çelikus,“ Sosyal barışın sağlanmasında ve sermayenin tabana yayılmasında kurbanlık hayvan satışı önemli bir rol üstlenirken, Ahilik kültüründeki cömertlik, sevgi ve kardeşlik kavramlarının önemini de bir kez daha ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki, kurban üreticilerimiz bir yıldır bugünü bekliyor”dedi. Mahmut Çelikus,“ Bayramlar; coşku, mutluluk, birlik ve beraberliğin yaşandığı günlerdir. Fakat ne yazık ki her bayramda trafikteki yoğunluk nedeniyle yaşanan kazalardan ötürü aileler parçalanmakta, insanlar sevdiklerini kaybetmektedir. Kurban Bayramı’nı kutlarken ailemizi trafik canavarına kurban vermemeliyiz. Bunun en güzel yolu; trafikte sevgi, saygı ve sabırlı olmaktır. Kurban Bayramı süresinde yola çıkacak olan tüm sürücülerimiz dinlenmiş bir şekilde ve araçlarının bakımını yaparak yola çıkmalı, yolculukları boyunca trafik kurallarına riayet etmelidir. Bu vesileyle başta esnaf ve sanatkârımız olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, ülkemizde refah, huzur ve barış ortamının sağlanmasını temenni ederim” dedi

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:21
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